Wrestling Academy: राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी

International Sports Academy: अलवर. जिले के खैरथल शहर को खेल जगत में एक नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में खैरथल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।