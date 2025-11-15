Wrestling Academy: राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी

International Sports Academy: अलवर. जिले के खैरथल शहर को खेल जगत में एक नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में खैरथल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।
इसी क्षमता को देखते हुए यह एकेडमी युवाओं को समर्पित की जा रही है, ताकि वे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को और निखार सकें।
नई एकेडमी में खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय संसाधन और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुश्ती खिलाड़ियों को विश्व मानकों के अनुरूप तैयारी करने का अवसर मिलेगा। इस घोषणा का खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है।
उनका मानना है कि यह पहल अलवर जिले में खेलों को एक नई दिशा देगी और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
खैरथल में बनने वाली यह विश्वस्तरीय रेसलिंग एकेडमी न केवल क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर भी प्रदान करेगी।
