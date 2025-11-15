Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Wrestling Academy: राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी

youth sports talent: युवाओं की प्रतिभा निखारने को तैयार, शुरू होगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 15, 2025

International Sports Academy: अलवर. जिले के खैरथल शहर को खेल जगत में एक नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में खैरथल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

इसी क्षमता को देखते हुए यह एकेडमी युवाओं को समर्पित की जा रही है, ताकि वे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को और निखार सकें।

नई एकेडमी में खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय संसाधन और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुश्ती खिलाड़ियों को विश्व मानकों के अनुरूप तैयारी करने का अवसर मिलेगा। इस घोषणा का खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है।

उनका मानना है कि यह पहल अलवर जिले में खेलों को एक नई दिशा देगी और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खैरथल में बनने वाली यह विश्वस्तरीय रेसलिंग एकेडमी न केवल क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर भी प्रदान करेगी।

ये भी पढ़ें

Sports Festival: खेलों का महाकुंभ, सात मैदानों पर शुरू होगा खिलाड़ियों का जौहर, हजारों प्रतिभाएं होंगी शामिल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Wrestling Academy: राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Voter Update: मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, रचा रिकॉर्ड, गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने में देश में राजस्थान नंबर वन

जयपुर

Cold Wave: राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, 10 जिलों में पारा 10° से नीचे, माउंट आबू 3° पर पहुंचा

जयपुर

Sports Festival: खेलों का महाकुंभ, सात मैदानों पर शुरू होगा खिलाड़ियों का जौहर, हजारों प्रतिभाएं होंगी शामिल

जयपुर

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां क्लिक करके फटाफट करें चेक

Rajasthan Police Result 2025
जयपुर

सूरज की धरती पर अरबों का निवेश, यूएई लगाएगा 3 लाख करोड़

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.