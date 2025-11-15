Sports Festival: खेलों का महाकुंभ, सात मैदानों पर शुरू होगा खिलाड़ियों का जौहर, हजारों प्रतिभाएं होंगी शामिल

MP Sports Festival: जयपुर। आगामी 17 नवंबर से सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ होगा। यह आयोजन 25 नवंबर तक शहर के सात प्रमुख खेल मैदानों पर आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं चलेंगी।
उद्घाटन समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में होगा। चौगान स्टेडियम, सूरज मैदान आदर्श नगर, भवानी निकेतन महाविद्यालय, विद्याधर नगर स्टेडियम, प्रताप नगर स्थित जानकी देवी विद्यालय और रेलवे स्टेडियम में kabaddi, वॉलीबॉल, दौड़ सहित कई खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें जयपुर की हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, क्रीड़ा परिषद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी और कॉलेज शिक्षा विभाग सहित कई विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
साथ ही, अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर-उत्तर मुकेश कुमार मूंड को प्रभारी अधिकारी और उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण अरुण कुमार शर्मा को सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग