Sports Festival: खेलों का महाकुंभ, सात मैदानों पर शुरू होगा खिलाड़ियों का जौहर, हजारों प्रतिभाएं होंगी शामिल

उद्घाटन समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में होगा। चौगान स्टेडियम, सूरज मैदान आदर्श नगर, भवानी निकेतन महाविद्यालय, विद्याधर नगर स्टेडियम, प्रताप नगर स्थित जानकी देवी विद्यालय और रेलवे स्टेडियम में kabaddi, वॉलीबॉल, दौड़ सहित कई खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें जयपुर की हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।