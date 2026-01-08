पूर्ववर्ती सरकार में गठित ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के क्रियान्वयन की उठाई मांग

जयपुर. अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का का समापन अजमेर रोड स्थित गौतम आश्रम में हुआ। अधिवेशन की शुरुआत संत प्रखर के सान्निध्य में हुई। महावीर प्रसाद भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। महासभा के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष डॉ.एल.डी.शर्मा के नेतृत्व में प्रस्ताव पारित कर पूर्ववर्ती सरकार की ओर से गठित ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की मांग की गई।