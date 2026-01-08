Cold Wave Alert: राजस्थान में भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर, 12 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश

जयपुर। राजस्थान में लगातार जारी शीतलहर और गिरते तापमान के चलते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है।