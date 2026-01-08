8 जनवरी 2026,

जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर, 12 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश

Weather Update: राज्य में शुष्क मौसम का दौर जारी, सुबह घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

Weather Update: जयपुर. राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के मौसम पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी तेज गति से सक्रिय है, जिससे ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा।

आगामी दो से तीन दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से अति घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके चलते दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही कई क्षेत्रों में शीतलहर जैसे हालात भी बन सकते हैं, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी महसूस होगी।

हालांकि अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने, सुबह के समय सावधानी बरतने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है।

शीतलहर का कहर: राजस्थान के 18 जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, बच्चों को ठंड से राहत

जयपुर। राजस्थान में लगातार जारी शीतलहर और गिरते तापमान के चलते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है।

जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, बूंदी, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटपुतली-बहरोड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, बालोतरा, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तथा कई स्थानों पर प्री-प्राइमरी और आंगनबाड़ी तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं श्रीगंगानगर जिले में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में 12 जनवरी तक अवकाश रहेगा। दौसा जिले में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में 9 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है।

प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचाने, गर्म कपड़े पहनाने और अनावश्यक रूप से सुबह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी भी जारी की है।

Food Safety: जयपुर में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, 10 हजार लीटर वनस्पति घी जब्त
जयपुर
image

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित
