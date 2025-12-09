Sirohi: 6 दिन की बेटी को कमर पर बांधकर मां ने की आत्महत्या, ढाई साल की बेटी समेत 3 की मौत, बेसुध पति पूछता रहा बस एक ही सवाल

थानाधिकारी प्रवीण आचार्य के अनुसार कुएं में पानी अधिक होने से शव निकालना मुश्किल था। ग्रामीणों, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर मोटर और जनरेटर से करीब 30 फीट पानी बाहर निकाला। इसके बाद रस्सियों की मदद से तीनों शव बाहर निकाले गए। नवजात बच्ची उसकी मां की कमर से बंधी हुई थी, मां की अंतिम सांस तक साथ निभाने की दर्दनाक गवाही देती हुई।