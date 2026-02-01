Sirohi News: बिना लेन-देन का सहयोग, अब लुप्त होने के कगार पर ‘हालमा प्रथा’

हालमा प्रथा विशेष तौर पर खेती-बाड़ी कार्याें से जुड़ी थी। जिसने गांव के लोगों में खेती के साथ अन्य कार्याें में सहयोग की भावना विकसित की। आज गरासिया समाज के किसान आधुनिक खेती की तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। कृषि कार्याें में बैलों का महत्व काफी कम हो गया है। घरों में ईंधन के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। झोपड़ों की जगह पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। वर्तमान में खेती की तकनीक और रहन-सहन में हुए इन बदलावों से यह प्रथा समाप्त होती जा रही है।