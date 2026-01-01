राजस्थान में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : 2.87 करोड़ का डोड पोस्त बरामद, 96 कट्टों में भरकर हो रही थी तस्करी

परिवहन में प्रयुक्त वाहन 17 कार, 2 बाइक, एक पिकअप, एक ट्रैक्टर, एक जीप व एक ट्रक को जब्त किया गया। बरामद अवैध मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 5 करोड़ 50 लाख 37 हजार 410 रुपए है। इसके अलावा जुलाई 2025 से अब तक आबकारी अधिनियम के तहत 27 प्रकरण दर्ज कर 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 5880 कर्टन शराब जब्त कर 15 बड़े व 12 छोटे वाहन जब्त किए। जब्त शराब की कीमत करीब 4.16 करोड़ रुपए है।