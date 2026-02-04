राजस्थान के इस जिले के किसानों की किस्मत बदल सकती है यह फसल, अब भजनलाल सरकार से ऐसी बड़ी मांग

यदि सिरोही जिले में कृषि मण्डी खुले या प्रसंस्करण यूनिट स्थापित हों तो किसानों की आय बढ़ सकती है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन विडम्बना यह है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के दावे तो खूब कर रही है, जबकि यहां की प्रमुख फसलों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिंस गुजरात जाकर बेचनी पड़ती है, जिसमें काफी आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। ऐसे में कमाई के बजाय खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है।