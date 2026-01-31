Earthquake: राजस्थान में यहां आए भूकंप के झटके, डरकर घर से बाहर निकले लोग

भूकंप पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के गति और उनके आपसी टकराव के कारण होते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न प्लेटें लगातार एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उनके बीच दबाव बनता है।