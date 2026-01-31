Earthquake: राजस्थान में यहां आए भूकंप के झटके, डरकर घर से बाहर निकले लोग

File Photo: Patrika
Earthquake In Mount-Abu: पर्यटन स्थल माउंट आबू में शुक्रवार देर शाम करीब साढे सात बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। जानमाल की हानि के कोई समाचार नहीं हैं।
लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे कि अचानक बादलों की गडगड़़ाहट जैसी पहाड़ों के चटकने की आवाज के साथ आए भूकंप के झटके की महसूसता की गई। करीब पांच से सात सैकण्ड के आए भूकंप के दौरान डरकर लोग घरों से बाहर निकल आए।
माउंट आबू निवासी नागेंद्र पांचाल के अनुसार वे कुर्सी पर बैठे हुए थे कि अचानक बादलों की जोरदार गर्जना जैसी आवाज आने लगी। हालांकि आस पास की चीजें हिलते हुए दृष्टिगोचर नहीं हुईं। भूकंप की महसूसता होने पर आस पास के लोग भी घरों से बाहर आ गए।
रविंद्र पाटिल का कहना है कि वे भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक गडगड़ाहट की आवाज आई। जिस पर वे घर के बाहर आ गए।
ओरिया, अचलगढ़, सालगांव, जवाई, गुरुशिखर, आरणा, उत्तरज, शेरगांव आदि ग्रामीण क्षेत्रों से भी भूकंप आने के समाचार मिले हैं। कहीं से कोई जानमाल के नुकसान के समाचार नहीं है।
भूकंप पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के गति और उनके आपसी टकराव के कारण होते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न प्लेटें लगातार एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उनके बीच दबाव बनता है।
जब यह दबाव अचानक टूटता है, तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। इसके अलावा, ज्वालामुखी गतिविधियां और भूमिगत गैसों का दबाव भी भूकंप का कारण बन सकते हैं।
