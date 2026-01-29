सरगरा समाज का समूह-लग्न कार्यक्रम 19 को, तैयारी पर चर्चा

आबूरोड @ पत्रिका. सरगरा समाज पांच गांव भीतरोट पट्टा की ओर से 19 फरवरी को समूह लग्न कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को शांतिकुंज पार्क के पीछे सरगरा समाज धर्मशाला में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समाज अध्यक्ष सुरेश सिंदल की अध्यक्षता में बैठक हुई।बैठक में अध्यक्ष सिंदल ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को तरतोली मार्ग पर समूह लग्न कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाज की बड़ी पहल है, जिसे सफल बनाना है। समाज का हरेक व्यक्ति इसमें सहयोग करें। इस अवसर पर समूह लग्न में शादी के बंधन में बंधने वाले वर-वधु के परिवारजनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई व कमेटी के नियमों से अवगत करवाया। समाज के भगवान दास, मांगीलाल भूरा, गोपाल सिंदल, कपूरचंद, रतनलाल सवंसा, जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल खरे, गुलाबचंद, अचल राम, जगदीश भूरा समेत समाजबंधु उपस्थित रहे।