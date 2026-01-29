सरगरा समाज का समूह-लग्न कार्यक्रम 19 को, तैयारी पर चर्चा

आबूरोड. बैठक में मौजूद सरगरा समाज के लोग
आबूरोड @ पत्रिका. सरगरा समाज पांच गांव भीतरोट पट्टा की ओर से 19 फरवरी को समूह लग्न कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को शांतिकुंज पार्क के पीछे सरगरा समाज धर्मशाला में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समाज अध्यक्ष सुरेश सिंदल की अध्यक्षता में बैठक हुई।बैठक में अध्यक्ष सिंदल ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को तरतोली मार्ग पर समूह लग्न कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाज की बड़ी पहल है, जिसे सफल बनाना है। समाज का हरेक व्यक्ति इसमें सहयोग करें। इस अवसर पर समूह लग्न में शादी के बंधन में बंधने वाले वर-वधु के परिवारजनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई व कमेटी के नियमों से अवगत करवाया। समाज के भगवान दास, मांगीलाल भूरा, गोपाल सिंदल, कपूरचंद, रतनलाल सवंसा, जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल खरे, गुलाबचंद, अचल राम, जगदीश भूरा समेत समाजबंधु उपस्थित रहे।
आबूरोड @ पत्रिका. शहर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी स्थित परशुराम भवन परिसर में विप्र समाज की ओर से आयोजित श्रीमद वाल्मीकि रामायण कथा का गुरुवार को 111 कुंडीय यज्ञ के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर यज्ञ में बैठे यजमानों ने मंत्रोच्चार के साथ कुंड में आहुतियां दी और सुख-शांति की कामना की।कार्यक्रम के अंतिम दिन कथा वाचक शिवम महाराज ने भक्त श्रवण के माता-पिता के दिए श्राप का विस्तार से वर्णन सुनाया। इस अवसर पर हरिओम शर्मा, दिलीप शर्मा, मनमोहन शर्मा, रीटा शर्मा, शोभा जोशी, प्रेम गौतम, बाबूलाल रावल, सुमित जोशी, दामोदर प्रसाद चतुर्वेदी, सत्यनारायण शर्मा, रामप्रताप बाकलीवाल, संपत मेवाड़ा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अमित जोशी, पंडित भरत बोहरा, केके मिश्रा, रमेश वैष्णव, बृजमोहन शर्मा, दिलीप शर्मा समेत श्रद्धालु मौजूद रहे।
