सिरोही

Sirohi News: संत पोमजी महाराज की पत्नी संतू बाई की हत्या का नहीं हुआ राजफाश, अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिए निर्देश

ब्रह्मलीन महंत पोमजी महाराज की पत्नी संतू बाई की हत्या के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Jan 29, 2026

santu bai

मर्डर के बाद जांच करने पहुंची पुलिस। फाइल फोटो- Patrika

पोसालिया। समीपवर्ती खंदरा गांव में ब्रह्मलीन महंत पितांबरनाथ (पोमजी महाराज) की पत्नी संतू बाई की हत्या के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य विष्णु सरगरा ने 30 नवंबर को सर्किट हाउस में आयोग की अध्यक्ष के समक्ष प्रकरण उठाया गया था।

9 जनवरी को महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में ध्यान देने और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

7 अप्रेल 2024 की है घटना

दरअसल शिवगंज थाना क्षेत्र के खंदरा गांव में 7 अप्रेल 2024 को देर रात लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने महिला संतू बाई की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्यारे आज तक नहीं पकड़े जा सके।

न्याय नहीं मिलने पर समिति के सदस्य एवं महाबली सेना के राष्ट्रीय संयोजक सरगरा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रकारण दर्ज कराया। जिसके फलस्वरूप आयोग ने पुलिस से पत्राचार किया, लेकिन पुलिस मामले का पर्दाफाश करने में नाकाम रही।

अब न्याय मिलने का भरोसा: रामनाथ महाराज

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को इस मामले से अवगत कराया गया। पीड़ित परिवार की ओर से रामनाथ महाराज ने बताया कि इस मामले में हमारे समाज के भाजपा नेता विष्णु सरगरा निरंतर पैरवी कर कार्रवाई कर रहे हैं, इससे अब न्याय मिलने का भरोसा है।

राजस्थान: युवक के प्रेम विवाह करने पर पंचों ने परिवार को किया बहिष्कृत, 7 लाख रुपए का दंड भी लगाया
सिरोही
sirohi panchyat faisla

