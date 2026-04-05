Rajasthan Highway: पालनपुर-स्वरूपगंज नेशनल हाईवे के किनारे चलेगा बुलडोजर, हटेंगे 374 अतिक्रमण, NHAI ने थमाए नोटिस

आबूरोड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात के पालनपुर से राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज तक हाईवे-27 की जमीन पर करीब 374 छोटे-बड़े अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। अथॉरिटी की ओर से अब तक 250 से अधिक अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले महीने अथॉरिटी ने बनासकांठा और सिरोही जिला कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए पत्र भेजा है, ताकि उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जा सके।