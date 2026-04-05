Sriganganagar Accident: ​​​​​पेड़ की टहनी गिरने से हादसा, कार पलटी, 2 की मौत, बच्ची सहित तीन घायल

सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। एएसआई शाम सुंदर ने बताया कि क्रेटा कार में सवार ठाकर आबादी निवासी गौरव इटकान एयरबैग खुलने के कारण बाल-बाल बच गया। वहीं मलोट से आ रही वरना कार में सवार मुक्तसर निवासी अवनीत बजाज, फाजिल्का निवासी तरनजीत सिंह और मनप्रीत सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद हाईड्रा की सहायता से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।