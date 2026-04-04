Jhalawar: चलती रोडवेज बस से कूदी MP की महिला, पहिया चढ़ने से कुचला चेहरा, घंटों तक हाइवे पर पड़ी रही लाश

जानकारी के अनुसार शनिवार 4 अप्रेल 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे भूमाडा तिराहे से थोड़ा आगे हाईवे पर एक दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सड़क पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। महिला का चेहरा वाहन के पहिए के नीचे आने से पूरी तरह से विक्षत हो गया थ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला रोडवेज बस में भूमाडा तिराहे से सवार हुई थी। बस चलने के कुछ ही समय बाद उसने अचानक चलती बस से नीचे कूदने का प्रयास किया।