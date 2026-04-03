Rajasthan Crime : पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति, बोला- साहब मुझसे अपराध हो गया

बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना चक नौ डीडब्ल्यूडी इलाके की है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है तथा जांच शुरू की।