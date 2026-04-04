Road Accident: जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, निजी बस ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने बस फूंकी

अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और बस में आग लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगजनी व उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है।