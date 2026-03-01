राजस्थान के इस होटल से सुबह-सुबह आई बुरी खबर, मौत के मुंह में फंसे थे 6 लोग, चीखते-चिल्लाते लोगों ने छत पर भागकर बचाई जान

इस हादसे ने जोधपुर के व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी के दावों की पोल खोल दी है। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि होटल में आग बुझाने के उपकरण तो लगे थे, लेकिन आपातकाल के समय वे महज 'शो-पीस' साबित हुए।

होटल में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। हम इस बात की गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या उपकरणों का रखरखाव सही था या नियमों की अनदेखी की जा रही थी।

-प्रशांत सिंह चौहान, फायर ऑफिसर