IND Vs WI Phalodi Satta Bazaar: क्या टीम इंडिया जाएगी सेमीफाइनल में, मैच से पहले फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

IND Vs WI Prediction: ईडन गार्डन्स में होने वाले अहम नॉकआउट मुकाबले से पहले फलोदी सट्टा बाजार ने टीम इंडिया को फेवरेट बताया है। भारत की हालिया फॉर्म और संतुलित टीम संयोजन से सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत नजर आ रही हैं।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 01, 2026

Phalodi Satta Bazaar Prediction, Phalodi Satta Bazaar India vs West Indies, Phalodi Satta Bazaar T20 World Cup 2026, Phalodi Satta Bazaar Odds Today, Phalodi Satta Bazaar Match Rate, Phalodi Satta Bazaar Team India Favorite, Phalodi Satta Bazaar Latest Update, Phalodi Satta Bazaar Betting Market Trends, India vs West Indies Knockout Match, Eden Gardens T20 Match Preview, Team India Winning Chances,T20 World Cup 2026 Semi Final Race, India Cricket Team Form Analysis, Abhishek Sharma T20 Performance, Suryakumar Yadav Match Impact, Jasprit Bumrah Death Overs Specialist, India Bowling Attack Strength, T20 Knockout Pressure Match, Cricket Betting Market India, India vs WI Match Prediction Today

फाइल फोटो- पत्रिका

Phalodi Satta Bazaar: भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स में होने वाला नॉकआउट मुकाबला काफी दबाव भरा होने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। मैच का फैसला शायद इस बात से होगा कि कौन सी टीम मुश्किल पलों को बेहतर तरीके से संभालती है, न कि कौन सी टीम ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलती है। इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान का चर्चित फलोदी सट्टा बाजार इस समय टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत दावेदार मान रहा है।

फलोदी सट्टा बाजार की मानें तो इस वक्त टीम इंडिया फेवरेट है। फेवरेट उस टीम को कहा जाता है, जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सट्टा बाजार में इस समय भाव 29-30 पैसे का चल रहा है। भारत की जीत पर रिटर्न कम, जबकि जिम्बाब्वे की जीत पर ज्यादा अनुमानित है।

वहीं पिछले मैच में जिम्बाब्वे पर अपनी शानदार जीत के बाद भारत इस मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। इस प्रदर्शन ने टीम का मोमेंटम वापस लाने और कैंप में भरोसा मजबूत करने में मदद की है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम संतुलित नजर आ रहा है, जिसमें शीर्ष क्रम में आक्रामक इरादे और मध्यक्रम में अनुभव की स्थिरता दिखाई देती है।

अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीद

युवा ओपनर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट की सबसे खास कहानियों में से एक रहे हैं। पिछले मैच में 30 गेंदों पर उनकी तेज 55 रन की पारी आधुनिक टी20 बल्लेबाजी का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसमें पावरप्ले ओवरों में टाइमिंग और समझदारी भरे शॉट चयन के साथ आक्रामकता का संतुलन दिखा। मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभवतः सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जिनकी स्ट्राइक रोटेट करने और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें दबाव भरे मुकाबलों में अहम खिलाड़ी बनाती है।

मजबूत गेंदबाजी आक्रमण

उनका साथ ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे देंगे, जो दोनों डेथ ओवरों में लापरवाही से नहीं बल्कि सोच-समझकर शॉट खेलते हुए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना होगी कि भारत लगातार विकेट गंवाए बिना रन गति बनाए रखे। गेंदबाजी के लिहाज से भारत के पास मजबूत आक्रमण है।

जसप्रीत बुमराह एक बार फिर दबाव वाले ओवरों में, खासकर पारी के अंतिम चरण में, अपनी सटीक यॉर्कर और अनुशासित लाइन-लेंथ के साथ अहम भूमिका निभाएंगे। अर्शदीप सिंह से नई गेंद के साथ शुरुआती सफलता की उम्मीद है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी बीच के ओवरों में रन गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर जब पिच धीमी हो जाती है।

नोटः यहां पर दी गई जानकारी फलोदी में सट्टा बाजारों के जानकारों के माध्यम से दी गई है। हमारा उद्देश्य सट्टा को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन करना नहीं है।

