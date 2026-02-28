संडे बोल- आज का सवाल- क्या हमारे शहर में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध है?

अन्य कार्यों में विकल्प जरूरी

हमारे यहां रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर है। मजदूर जमा होते हैं और हर दिन रोजगार के लिए संघर्ष होता है। यदि इसी तरह अन्य कार्यों के लिए भी स्थान निश्चित हो तो अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं।