Silver Price Hike: शनिवार को चांदी ने दिया झटका, एक झटके में हुई इतनी महंगी, सोने में भी तेजी, जानें ताजा भाव

किराणा : धनिया 12000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 19000-20500 व गोटा 33000-35000 रुपए प्रति क्विंटल

चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4100-4500 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 625, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 598, पालीवाल 560, शुभम 585, नमन 610, क्षीर 628, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।