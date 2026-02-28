Jodhpur Royal Wedding: इंडो-अमरीकन बिजनेसमैन की बेटी की शादी में पहुंचे कई दिग्गज, आज हिंदू रीति-रिवाजों के साथ लेंगे सात फेरे

शादी समारोह को अंतरराष्ट्रीय रंग देने के लिए हॉलीवुड की एक मशहूर बैंड भी अपने सदस्यों के साथ जोधपुर पहुंची। देर शाम आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी भी जोधपुर आए। अंबानी परिवार के अरोड़ा परिवार से पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं। दोनों एयरपोर्ट से सीधे मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित संगीत समारोह में शामिल होने रवाना हुए। आयशा अरोड़ा और जैक ह्यूजेस शनिवार को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे।