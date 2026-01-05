Phalodi Firing: फलोदी में भूमि विवाद में फायरिंग से सनसनी, हाथ पर लगे छर्रे, दरवाजा बंद कर बचाई जान

युसुफ खान ने रिपोर्ट में बताया कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी को पलटकर क्षतिग्रस्त किया और मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वह एक कमरे में जाकर बंद हो गया, जिसे हमलावरों ने जेसीबी से तोड़ दिया। इसके बाद असलम उर्फ कालू ने जानलेवा फायरिंग की, जिसमें युसुफ खान के बाएं हाथ की उंगलियां घायल हो गईं। एक अन्य आरोपी ने भी फायरिंग की, जो ऊपर से निकल गई। हमलावरों के पास बंदूकें, तलवारें और अन्य हथियार थे।