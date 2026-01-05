Phalodi Firing: फलोदी में भूमि विवाद में फायरिंग से सनसनी, हाथ पर लगे छर्रे, दरवाजा बंद कर बचाई जान

हमले में क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
फलोदी। क्षेत्र के रिण मलार में भूमि विवाद को लेकर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हमलावरों ने पीड़ित को जमीन की पैमाइश के बहाने बुलाकर हमला किया। पीड़ित ने समय रहते दरवाजा बंद कर लिया, जिससे बंदूक के छर्रे उसके हाथों में लगे और उसकी जान बच गई। घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।
जिला अस्पताल में भर्ती युसुफ खान ने पुलिस को बताया कि मलार रिण क्षेत्र में हाफिज मार्केट के पीछे उनकी लगभग 50 बीघा जमीन है। इसी जमीन की पैमाइश को लेकर पड़ोसी अजीज ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। युसुफ खान अपने साथ ईमामदीन, फारुख खान और हसन को लेकर अजीज की फैक्ट्री पहुंचे।
पीड़ित के अनुसार, कुछ ही देर बाद कई कारों, जेसीबी और दो ट्रैक्टरों में सवार करीब 20 से 25 लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए। इनमें कासम खान, फहीम, मकसूद, असलम उर्फ कालू, सलीम, रायदाम सहित अन्य लोग शामिल थे।
युसुफ खान ने रिपोर्ट में बताया कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी को पलटकर क्षतिग्रस्त किया और मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वह एक कमरे में जाकर बंद हो गया, जिसे हमलावरों ने जेसीबी से तोड़ दिया। इसके बाद असलम उर्फ कालू ने जानलेवा फायरिंग की, जिसमें युसुफ खान के बाएं हाथ की उंगलियां घायल हो गईं। एक अन्य आरोपी ने भी फायरिंग की, जो ऊपर से निकल गई। हमलावरों के पास बंदूकें, तलवारें और अन्य हथियार थे।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल भिजवाया। युसुफ खान का इलाज आपातकालीन वार्ड में किया गया। थाना फलोदी में प्रार्थी के पर्चा बयान पर धारा 115(2), 190, 324(5) बीएनएस तथा 5/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना में प्रयुक्त हथियारों व वाहनों की भी जांच की जा रही है।
