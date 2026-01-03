3 जनवरी 2026,

शनिवार

जोधपुर

Firing In Jodhpur: जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, युवक के पैर में गोली मारी, आरोपी फरार

प्रताप नगर थाना क्षेत्र के हुडको तिराहे पर शनिवार दोपहर आपसी रंजिश के चलते दिनदहाड़े फायरिंग की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार युवक ने चाय की दुकान के बाहर बैठे आकाश राव के पैर में गोली मारकर दहशत फैला दी।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 03, 2026

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। आपसी रंजिश के चलते शनिवार दोपहर प्रताप नगर थाना क्षेत्र के हुडको तिराहे पर दिनदहाड़े एक युवक को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मोटरसाइकिल पर आए एक युवक ने चाय की दुकान के बाहर बैठे युवक के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

चाय की दुकान के बाहर फायरिंग

पुलिस के अनुसार चानणा भाखर निवासी आकाश राव हुडको तिराहे पर एक चाय की दुकान के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए प्रदीप मेघवाल ने अचानक आकाश के पैर पर गोली चला दी। गोली लगते ही आकाश जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए।

घायल का उपचार जारी

सूचना मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आकाश को तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार आकाश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आकाश और आरोपी प्रदीप मेघवाल के बीच पहले से ही आपसी रंजिश चल रही थी।

पुरानी रंजिश में फायरिंग

पुलिस का मानना है कि पूर्व में दर्ज एफआईआर को लेकर चली आ रही दुश्मनी के चलते यह वारदात की गई। घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त रविन्द्र बोथरा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रताप नगर थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Firing In Jodhpur: जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, युवक के पैर में गोली मारी, आरोपी फरार

