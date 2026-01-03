Firing In Jodhpur: जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, युवक के पैर में गोली मारी, आरोपी फरार

पुलिस का मानना है कि पूर्व में दर्ज एफआईआर को लेकर चली आ रही दुश्मनी के चलते यह वारदात की गई। घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त रविन्द्र बोथरा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रताप नगर थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।