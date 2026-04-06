Sirohi: एक्शन मोड में नजर आए नए कलक्टर, संवेदक पर 20 तो अन्नपूर्णा रसोई पर लगाई 10 हजार की पेनल्टी

इसके बाद जिला कलक्टर तोमर ने औद्योगिक क्षेत्र सिरोही रोड का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक चेतनराम बरनावा से औद्योगिक क्षेत्र की समग्र स्थिति और गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कलक्टर ने डिवाइन स्टोन इकाई का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित मैनेजर से कार्यों की जानकारी ली। इकाई में उपलब्ध आधुनिक तकनीक, जैसे थ्री-डी व्यू प्रणाली और सीएनसी मशीन के संचालन और उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी ली।