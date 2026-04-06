6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi: एक्शन मोड में नजर आए नए कलक्टर, संवेदक पर 20 तो अन्नपूर्णा रसोई पर लगाई 10 हजार की पेनल्टी

Sirohi District Collector: जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक व्यवस्थाओं का जायजा लेकर साफ-सफाई, गुणवत्ता और विकास पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Apr 06, 2026

Sirohi Rajasthan news, Sirohi district collector inspection, Rohitash Singh Tomar Sirohi, Rajasthan city administration, Sirohi urban development, Annapurna Rasoi Sirohi, Sirohi cleanliness drive, Rajasthan local governance, Sirohi traffic management, Sirohi sewerage system update, Sirohi industrial area development, Sirohi Road industry news, Rajasthan CNC industry, Sirohi civic issues, Rajasthan district administration

शहर का निरीक्षण करते जिला कलक्टर। फोटो- पत्रिका

सिरोही। जिले के नवनियुक्त जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने रविवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सिरोही शहर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शहर में घूमकर सीवरेज, सड़क, अतिक्रमण और यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलक्टर ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए शहर की व्यवस्थाओं में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग नियमित मॉनिटरिंग करे और जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान उन्होंने आमजन और व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए।

अन्नपूर्णा रसोई में चखा भोजन

कलक्टर तोमर ने अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां भोजन कर उसकी गुणवत्ता परखी और साफ-सफाई तथा रिकॉर्ड संधारण की जांच की। उन्होंने उच्च गुणवत्ता का भोजन परोसने और साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली और रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलक्टर ने यह दिए निर्देश

  • शहर में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनर हटाए जाएं।
  • सफाई कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में कार्य करें, शौचालयों की दिन में दो बार सफाई सुनिश्चित की जाए, आश्रय स्थल का रात्रिकालीन निरीक्षण किया जाए।
  • हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कचरा नहीं उठाने पर संवेदक पर 20000 की पेनल्टी लगाई जाए।
  • पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने अन्नपूर्णा रसोई में निर्धारित प्लेटों में भोजन परोसना सुनिश्चित किया जाए, संचालक पर 10000 की पेनल्टी लगाई जाए।

औद्योगिक क्षेत्र का भी किया अवलोकन

इसके बाद जिला कलक्टर तोमर ने औद्योगिक क्षेत्र सिरोही रोड का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक चेतनराम बरनावा से औद्योगिक क्षेत्र की समग्र स्थिति और गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कलक्टर ने डिवाइन स्टोन इकाई का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित मैनेजर से कार्यों की जानकारी ली। इकाई में उपलब्ध आधुनिक तकनीक, जैसे थ्री-डी व्यू प्रणाली और सीएनसी मशीन के संचालन और उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

कलक्टर ने इकाई में अपनाई जा रही तकनीक और कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए औद्योगिक विकास को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायक होगा। इस निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि जिला प्रशासन औद्योगिक क्षेत्र के विकास और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दे रहा है।

ये भी पढ़ें

LPG Alert: कुर्सी संभालते ही एलपीजी सप्लाई पर जोधपुर कलक्टर का बड़ा बयान, बताई अपनी प्राथमिकता
जोधपुर
Jodhpur district collector, Alok Ranjan IAS, Jodhpur administration news, Rajasthan IAS officer, district collector joining, flagship schemes Rajasthan, Panch Gaurav program, Jodhpur governance update, water supply management, canal closure impact, LPG supply monitoring, public grievance hearing, Rajasthan development schemes, Jodhpur officials meeting, administrative changes Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: एक्शन मोड में नजर आए नए कलक्टर, संवेदक पर 20 तो अन्नपूर्णा रसोई पर लगाई 10 हजार की पेनल्टी

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंग की आग… मिर्च मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे

जंग की आग... मिर्च मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे The fire of war... from chili spices to dry fruits became expensive
धौलपुर

सरमथुरा के पाले में सिर्फ इंतजार…तीन साल से बस स्टैंड निर्माण अधर में

सरमथुरा के पाले में सिर्फ इंतजार...तीन साल से बस स्टैंड निर्माण अधर में Only waiting in Saramathura's court... Bus stand construction in limbo for three years
धौलपुर

JEE Advanced 2026 : विदेशी स्टूडेंट्स व प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन शुरू

JEE Main 2026 City Intimation Slip
कोटा

तीन माह से पत्थर की खदानें बंद, गैंगसा पर लटके ताले, श्रमिकाें का पलायन

तीन माह से पत्थर की खदानें बंद, गैंगसा पर लटके ताले, श्रमिकाें का पलायन Stone mines have been closed for three months, Gangsa is locked, and workers are migrating
धौलपुर

Electric Shock: जिस मां ने जन्म दिया, वही आखिरी बार थामे रही हाथ, करंट ने मां-बेटी की सांसें एक साथ छीनी

Anupgarh accident, Sriganganagar news, Rajasthan electric shock incident, mother daughter death Rajasthan, electric rod accident, home safety electricity, child safety hazard, fatal electric shock case, Rajasthan local tragedy, domestic accident news, electric heater risk, bucket water heater accident, rural Rajasthan news, electrical safety awareness, tragic family incident
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.