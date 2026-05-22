Sirohi Accident : हाईवे पर दर्दनाक हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौत

हेड कांस्टेबल मोहनलाल सियाग मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक आकाश कुमार दम तोड़ चुका था। पुलिस ने शव को पिंडवाड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया और घायल जितेंद्र देवासी को उपचार के लिए भर्ती कराया। चिकित्सक ने गंभीर हालत में घायल होने पर सिरोही ट्रोमा सेंटर रेफर किया। वहां से उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी। परिजनों के पिंडवाड़ा पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया।