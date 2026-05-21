Rajasthan News: पत्नी के चरित्र पर था शक, सुनसान जंगल में ले जाकर कर दी हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

Sirohi Murder Case : सिरोही। सिरोही पुलिस ने गत 9 मई को अनापुर के मामाजी की ओरण में मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी सुलझाते हुए गुरुवार को उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था । रेवदर थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि 9 मई को मामाजी की ओरण अनापुर में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव को सुनसान जंगल में फेंका गया था।