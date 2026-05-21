Sirohi Road Accident: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, रेवदर में पसरा सन्नाटा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं, सूचना पाकर अनादरा थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए तीनों शवों को एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल भिजवाया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीनों मृतक किसी काम से जा रहे थे, तभी डबाणी मोड़ के पास वे इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।