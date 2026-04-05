6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

LPG Alert: कुर्सी संभालते ही एलपीजी सप्लाई पर जोधपुर कलक्टर का बड़ा बयान, बताई अपनी प्राथमिकता

IAS Alok Ranjan: जोधपुर में आईएएस आलोक रंजन ने जिला कलक्टर का कार्यभार संभालते ही अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 05, 2026

Jodhpur district collector, Alok Ranjan IAS, Jodhpur administration news, Rajasthan IAS officer, district collector joining, flagship schemes Rajasthan, Panch Gaurav program, Jodhpur governance update, water supply management, canal closure impact, LPG supply monitoring, public grievance hearing, Rajasthan development schemes, Jodhpur officials meeting, administrative changes Rajasthan

आइएएस आलोक रंजन जिला कलक्टर का कार्यभार ग्रहण करते हुए। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। आईएएस आलोक रंजन ने जिला कलक्टर जोधपुर का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

यह वीडियो भी देखें

मूलत: बांसवाड़ा के वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक रंजन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में अभी अच्छा कार्य चल रहा है। कुछ बिंदुओं में सुधार की आवश्यकता है, जिन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से और बेहतर किया जाएगा।

पंच गौरव एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जोधपुर के दृष्टिकोण से पर्यटन, प्रकृति, औद्योगिक विकास और हैण्डीक्राफ्ट सबसे अहम हैं। इन क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है और इसे आगे और सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आमजन को पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यभार ग्रहण के दौरान जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी, जिला परिषद के सीईओ आशीष कुमार मिश्रा, एसडीएम प्रीतम कुमार, एडीएम जवाहर चौधरी, सुरेंद्र राजपुरोहित और अंजुम ताहिर सम्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

पेयजल का मुद्दा रहता है, गर्मी में समस्या नहीं रहेगी

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पहले पेयजल की समस्या सामने आती रही है। इस बार प्रयास किया जाएगा कि जिले में सभी को समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो। वर्तमान में नहरबंदी चल रही है, लेकिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बनाड़ और आसपास के जलभराव वाले क्षेत्रों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

एलपीजी की समस्या नहीं, मॉनिटरिंग जारी

जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की ग्राम और वार्ड विकसित योजना पर कार्य चल रहा है। इसे योजनाबद्ध तरीके से और प्रभावी बनाया जाएगा। वर्तमान में एलपीजी की कोई समस्या नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

जनसुनवाई होगी, समस्या का निस्तारण करेंगे

जोधपुर में जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। सभी परिवादों का समयबद्ध समाधान कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि वे पहले जोधपुर में एसडीएम रह चुके हैं और यहां का अनुभव उनके लिए उपयोगी रहेगा। जोधपुर में कई राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं, जो युवाओं के करियर में सहायक हैं। प्रशासनिक स्तर पर युवाओं को शिक्षा और मार्गदर्शन में और प्रोत्साहित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

High Level Bridge: हाड़ौती क्षेत्र को बंपर सौगात, 256 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज, ओम बिरला ने किया शिलान्यास
कोटा
Kota bridge project, Chambal river connectivity, Hadauti development, Dhipri Chanda bridge, High-level bridge Rajasthan, Agro industry growth, Sawai Madhopur link, Shahnawada Panwara bridge, Expressway access, Delhi Ujjain travel time, Rail connectivity Rajasthan, PKC-ERCP water project, Irrigation for farmers, Rural infrastructure Rajasthan, Chambal river water supply

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 03:48 pm

Published on:

05 Apr 2026 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / LPG Alert: कुर्सी संभालते ही एलपीजी सप्लाई पर जोधपुर कलक्टर का बड़ा बयान, बताई अपनी प्राथमिकता

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur : जोधपुर में ‘जॉम्बी ड्रग’ का पहला अलर्ट, पुलिस-खुफिया एजेंसियां सतर्क, जानें कितना खतरनाक है

Jodhpur zombie drug First alert Police and intelligence agencies alert Know how dangerous it is
जोधपुर

Weather Update: जोधपुर में आज से मौसम का यू-टर्न, 60 किमी रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Jodhpur weather update, western disturbance Rajasthan, Rajasthan weather alert, Jodhpur storm forecast, Rajasthan rain alert, hailstorm warning Rajasthan, desert weather change, Jodhpur temperature drop, Rajasthan IMD forecast, strong winds Jodhpur, dust storm Rajasthan, monsoon like weather Rajasthan, Jodhpur rain news, Rajasthan climate update, western disturbance impact
जोधपुर

Rajasthan News: भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने उड़ाया, जीजा-साले की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

Jodhpur road accident, Tanawada phanta accident, Salawas road incident, ISKCON temple Jodhpur accident, Rajasthan highway accident, Jodhpur local news, pickup vehicle accident Rajasthan, Meghwal community news, rural Jodhpur, Barmer road incident Jodhpur, Bhadwasi road safety issue, Rajasthan traffic negligence, Jodhpur fatal accident case, village road accident Rajasthan, Jodhpur breaking news
जोधपुर

निगहबान- जन उत्सव में सरकारी एजेंसियां उदासीन क्यों?

जोधपुर

‘पिता ने 3 जूते मारे तो विधायक बना, 5 मारते तो सांसद बन जाता’, राजस्थान के BJP विधायक का वीडियो वायरल

Osian MLA Bhairaram Siyol viral video Became MLA because father hit me with 3 shoes 5 and I'd be an MP
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.