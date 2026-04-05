LPG Alert: कुर्सी संभालते ही एलपीजी सप्लाई पर जोधपुर कलक्टर का बड़ा बयान, बताई अपनी प्राथमिकता

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पहले पेयजल की समस्या सामने आती रही है। इस बार प्रयास किया जाएगा कि जिले में सभी को समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो। वर्तमान में नहरबंदी चल रही है, लेकिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बनाड़ और आसपास के जलभराव वाले क्षेत्रों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।