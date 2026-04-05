High Level Bridge: हाड़ौती क्षेत्र को बंपर सौगात, 256 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज, ओम बिरला ने किया शिलान्यास

बिरला ने कहा कि ढीपरी पुल बनने के बाद एक्सप्रेस-वे तक पहुंच आसान होगी। साथ ही दिल्ली की दूरी लगभग 4 घंटे और उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंच लगभग 3.30 घंटे रह जाएगी। श्योपुर से दीगोद तक रेल कनेक्टिविटी के लिए सर्वे पूरा हो चुका है और भविष्य में यह क्षेत्र रेल सेवा से भी जुड़ जाएगा। बिरला ने कहा कि चम्बल का पानी अंतिम छोर तक पहुंचे, इस लक्ष्य से काम किया जा रहा है। नौनेरा डेम के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा, जिससे माताओं और बहनों को विशेष लाभ मिलेगा।