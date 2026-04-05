RPSC SI Exam: एसआई भर्ती परीक्षा से पहले बड़ी लापरवाही, पेपर बॉक्स की फोटो वायरल, कर्मचारी निलंबित

परीक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य न हो, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठें। उल्लेखनीय है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सामने आई अनियमितताओं के बाद सरकार इस बार एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है और सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं।