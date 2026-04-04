Behror Accident: मेले की खुशियों के बीच उठीं दो दोस्तों की अर्थियां, गम में डूबा पूरा गांव, परिवार में कोहराम

कोतवाली पुलिस ने बताया कि तसींग गांव निवासी मुकेश चेतीवाल पुत्र विशंभर दयाल और राहुल यादव पुत्र डालचंद शुक्रवार रात करीब 8 बजे बाइक से बहरोड़ की तरफ आ रहे थे। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वे बायपास पर एक धर्मकांटे के पास पहुंचे, तभी धर्मकांटे पर वजन करवाकर अचानक सड़क पर आ रही तूड़ी (भूसे) से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत बहरोड़ के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।