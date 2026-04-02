6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अपर्णा गुप्ता बनीं कोटपूतली-बहरोड़ की नई कलक्टर, अतुल प्रकाश ने संभाला खैरथल-तिजारा का जिम्मा

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल के तहत कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों को नए जिला मुखिया मिल गए हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 02, 2026

फोटो - अपर्णा गुप्ता (बाएं) व अतुल प्रकाश (दांए)

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल के तहत कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों को नए जिला मुखिया मिल गए हैं। वर्ष 2018 बैच की प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता अब कोटपूतली-बहरोड़ जिले की कमान संभालेंगी। इससे पहले वह बीकानेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थीं।

कोटपूतली-बहरोड़: महिला जिला कलक्टरों का बना रिकॉर्ड

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के इतिहास में एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। जिले के गठन को करीब साढ़े तीन साल का समय बीत चुका है और अपर्णा गुप्ता यहां तैनात होने वाली चौथी जिला कलक्टर हैं। खास बात यह है कि जिले के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यहां नियुक्त होने वाली सभी चारों अधिकारी महिला आईएएस ही रही हैं।

राज्य सरकार ने सबसे पहले अगस्त 2023 में शुभम चौधरी को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो करीब 6 माह तक पद पर रहीं। उनके बाद कल्पना अग्रवाल ने सर्वाधिक डेढ़ साल और फिर प्रियंका गोस्वामी ने करीब 9 माह तक जिले का नेतृत्व किया। वर्तमान कलक्टर प्रियंका गोस्वामी का तबादला अब जयपुर में स्टेट मिशन निदेशक (आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह) के पद पर कर दिया गया है।

अतुल प्रकाश ने संभाला खैरथल-तिजारा का कार्यभार

दूसरी ओर खैरथल-तिजारा जिले में भी लंबे समय से रिक्त चल रहे जिला कलक्टर के पद पर नियुक्ति कर दी गई है। वर्ष 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल प्रकाश ने 1 अप्रैल को जिले के नए कलक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतुल प्रकाश इससे पहले भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर कार्यरत थे, जिससे उन्हें इस क्षेत्र की प्रशासनिक बारीकियों का पहले से अच्छा अनुभव है।

करीब 4 माह से रिक्त था पद

गौरतलब है कि खैरथल-तिजारा में यह पद पिछले 4 महीनों से खाली था, जिसके चलते अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को यहां का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। जिले के पूर्व कलक्टर किशोर कुमार का तबादला नवंबर 2025 में अचानक राजस्व मंडल अजमेर में कर दिया गया था, जो उस समय काफी चर्चा का विषय रहा था। अब पूर्णकालिक कलक्टर मिलने से जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक कामकाज में और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों नए अधिकारियों के सामने अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की अहम चुनौती होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 01:33 pm

Published on:

02 Apr 2026 01:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अपर्णा गुप्ता बनीं कोटपूतली-बहरोड़ की नई कलक्टर, अतुल प्रकाश ने संभाला खैरथल-तिजारा का जिम्मा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

अलवर

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ी, हौसले से खड़ा किया उद्योग; 50 लोगों को दे रहे रोजगार

Umakant Sharma success story
अलवर

राजस्थान: पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

अलवर

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, नकल की सूचना देने पर 1 लाख का इनाम

अलवर

पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.