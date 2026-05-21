मां-बाप के विवाद के बीच गई मासूम की जान, भिवाड़ी की घटना से हर कोई हैरान 

अलवर जिले के भिवाड़ी में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मां की गोद में खेलने की उम्र में आठ माह की मासूम जिंदगी व मौत के बीच जूझती रही और आखिरकार हार गई। भिवाड़ी के कैप्टन चौक क्षेत्र में मां की ओर से तेजाब पिलाए जाने के बाद तीन दिन से वेंटीलेटर पर भर्ती बच्ची ने बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार घटना भिवाड़ी के कैप्टन चौक इलाके की है। बच्ची के पिता मोहित ने बताया कि सोमवार दोपहर उसकी पत्नी सुधा ने पीहर जाने की बात कही थी।



नई नौकरी होने और छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद मोहित की बहन का फोन आया कि बच्ची ने कोई जहरीली चीज खा ली है और उसके होंठ काले पड़ गए हैं। सूचना मिलते ही मोहित तुरंत कंपनी से घर पहुंचा। तब तक परिवार के लोग बच्ची को जिला अस्पताल लेकर जा चुके थे। वहां डॉक्टरों ने बच्ची के मुंह और अंदरूनी हिस्सों में गंभीर जलन के निशान पाए। हालत ज्यादा खराब होने पर उसे तुरंत अलवर रेफर कर दिया गया।