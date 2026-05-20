Alwar: पति ने पीहर जाने से रोका था, नाराज मां ने 8 माह की बेटी को पिलाया तेजाब; जिंदगी-मौत से जंग से लड़ रही मासूम

पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पिता मोहित ने बताया कि वह बीकेटी कंपनी में नौकरी करता है। सोमवार दोपहर पत्नी सुधा का फोन आया और उसने पीहर जाने की बात कही। मोहित ने नई नौकरी होने और अवकाश नहीं मिलने का हवाला देकर मना कर दिया। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर पत्नी ने फोन काट दिया। मोहित के अनुसार कुछ देर बाद उसकी बहन का फोन आया कि बच्ची ने कोई जहरीली चीज खा ली है और उसके होंठ काले पड़ रहे हैं।