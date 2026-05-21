Rajasthan Road News: 40 मिनट दूरी कम होने का इंतजार… लोगों को लगा बड़ा झटका, यह हाईवे नहीं बनेगा फोरलेन

-वर्तमान में टू-लेन वाले इस मार्ग पर अक्सर जाम लगता है और 70 किमी की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। फोरलेन बनने के बाद यह सफर सिर्फ एक घंटे का रह जाएगा।

-औद्योगिक एवं पर्यटन विकास के लिए भी यह मार्ग जरूरी है। यह मार्ग नीमराणा, भिवाड़ी और खैरथल के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा है।

-खाटूश्याम और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भी आवागमन रहता है। भारी वाहनों के दबाव के कारण सड़क को चौड़ा करना जरूरी हो गया।

-दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी होने से जनता को सीधा लाभ मिलता।

-दुर्घटनाओं का ग्राफ कम होगा। जिंदौली घाटी सहित कई जगहों पर संकरे और खतरनाक घुमाव।