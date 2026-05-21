अलवर में ‘बुलडोजर’ एक्शन: अतिक्रमण वाली दुकानों के रैंप, अवैध दुकानें और दीवारें ढहाई 

अतिक्रमण के खिलाफ करवाई (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर के रोड नंबर दो पर गुरुवार सुबह से ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज भी नगर निगम और यूआईटी के अधिकारी दलबल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। बुधवार से शुरू हुआ यह अतिक्रमण हटाओ अभियान गुरुवार को भी पूरी रफ्तार से जारी है। इस कार्रवाई के तहत सड़क सीमा में आने वाली अवैध दुकानों, थड़ियों और पक्के निर्माणों को निशाना बनाया गया। जिन दुकानों के बाहर नालियों के ऊपर पक्के रैंप, सीढ़ियां या दीवारें बनी हुई थीं, उन्हें जेसीबी ने मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। इससे पहले 18 मई को ही पूरे इलाके में दुकानदारों को सख्त अल्टीमेटम दे दिया गया था। अभियान की शुरुआत से पहले ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर (साउंड सिस्टम) लगाकर पूरे बाजार में मुनादी करवाई गई थी और दुकानदारों को खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही, तकनीकी टीम ने पैमाइश करके अवैध निर्माणों पर 'लाल निशान' (रेड मार्क) लगा दिए थे। जिन दुकानदारों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, उनके खिलाफ गुरुवार को सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई।
कार्रवाई के दौरान बुधवार को मौके पर भारी हंगामा और तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। जब जेसीबी ने पक्के निर्माणों को तोड़ना शुरू किया, तो कई दुकानदारों की अधिकारियों और निगम की टीम के साथ तीखी नोक-झोंक हुई। व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने में पक्षपात किया जा रहा है। कुछ बड़े और रसूखदार लोगों के अवैध निर्माणों को छोड़ दिया गया है, जबकि छोटे दुकानदारों पर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है।
दुकानदारों के विरोध और हंगामे के बावजूद अधिकारी पीछे नहीं हटे। टीम में शामिल अधिकारियों ने साफ लफ्जों में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले हर छोटे-बड़े निर्माण को हटाया जाएगा। नगर निगम की टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि रोड नंबर दो और इसके आस-पास के मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का यह विशेष अभियान कल यानी 22 मई तक लगातार जारी रहेगा।
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