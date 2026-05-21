अलवर में ‘बुलडोजर’ एक्शन: अतिक्रमण वाली दुकानों के रैंप, अवैध दुकानें और दीवारें ढहाई 

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। इससे पहले 18 मई को ही पूरे इलाके में दुकानदारों को सख्त अल्टीमेटम दे दिया गया था। अभियान की शुरुआत से पहले ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर (साउंड सिस्टम) लगाकर पूरे बाजार में मुनादी करवाई गई थी और दुकानदारों को खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही, तकनीकी टीम ने पैमाइश करके अवैध निर्माणों पर 'लाल निशान' (रेड मार्क) लगा दिए थे। जिन दुकानदारों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, उनके खिलाफ गुरुवार को सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई।