Rajasthan Road Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार SUV का कहर, भाई-बहन और भांजे को कुचला; बाइक के उड़े परखच्चे

भरतपुर। राजस्थान के डीग जिले में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में अंधवाडी के पास एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया। भीषण सड़क हादसे में भाई-बहन और भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही दो परिवारों में मातम मसर गया और दोनों गांवों में शोक का माहौल है।