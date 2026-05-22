Bharatpur Crime : विवाहिता की मौत से फैली सनसनी, गुस्साए भाई ने लगाया बड़ा आरोप

गिरफ्तार आरोपियों में फिरोज (22 वर्ष) पुत्र गुड्डू निवासी कच्चा कुण्डा, इरफान (20 वर्ष) पुत्र गुड्डू निवासी कच्चा कुण्डा, नवल सिंह (42 वर्ष) पुत्र गोविन्दा निवासी चर्च के पास मथुरागेट तथा नवीन (24 वर्ष) पुत्र टीकम निवासी जवाहर नगर शामिल है। सभी आरोपी मथुरागेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी पुलिस चौकी परिसर में जब्त वाहनों से कीमती सामान चोरी कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से सामान भी बरामद किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी हेमेन्द्र चौधरी, सहायक उप निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार, कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह, विक्रांत सिंह तथा अनिल कुमार की विशेष भूमिका रही।