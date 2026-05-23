Bharatpur Police : भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता, रंगदारी मांगने वाला गैंग गिरफ्तार, लंगड़ाते कोर्ट पहुंचा विनोद पथैना

मथुरा गेट थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर निवासी 73 वर्षीय व्यापारी रामबाबू कंसल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 21 मई को दोपहर करीब 2 बजकर 6 मिनट पर उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को चंदू देशवाल बताया। पीड़ित व्यापारी के अनुसार कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 'मैं तुम्हें तड़पा-तड़पा कर मारूंगा। मै महाराजा प्रोपर्टी में रहता हूं। कल आकर मुझसे मिलो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।' इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर बच्चों तक को जान से मारने की धमकी दी।