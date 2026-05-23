Dholpur : नाराज कोर्ट ने 8 पुलिसकर्मियों को घोषित किया भगौड़ा, स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें पूरा मामला धौलपुर में बाड़ी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 2 चित्राक्षी सिंह ने वर्ष 2015 के एक मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस (कोबरा) टीम से जुड़े आठ जवानों को मफरूर घोषित किया है। साथ में उनके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है। मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव से जुड़ा है। जहां एक घर पर तत्कालीन कोबरा टीम और डीएसटी टीम ने दबिश दी थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 4 नवम्बर 2015 को कोबरा और डीएसटी टीम ने कंचनपुर पुलिस के साथ जमालपुर गांव में परिवादी होतम सिंह खटाना के घर में घुसकर तोडफोड़ की। पीड़ित के भाई और अन्य परिजनों से मारपीट की। जिसको लेकर न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया।