Dholpur: भीषण गर्मी में पानी को तरसे लोग, 10 दिन से सप्लाई नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने हैंडपंपों की समय पर मरम्मत नहीं होने और नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। दिनभर पानी की व्यवस्था में ही लोगों का समय निकल जाता है। गर्मी के बीच मांगरोल गांव में गहराया यह जल संकट अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। गांव के लोग प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए दर-दर भटकना न पड़े।