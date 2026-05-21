Dholpur: पग-पग पर फैली अव्यवस्थाएं…बदरंग शहर की सूरत को कर रहीं और धूमिल

शहर में समस्याओं की भरमार है। जिसका निराकरण करने में जिम्मेदार नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि पिछले तीन सालों से शहर में होने वाले जलभराव की समस्या को दूर नहीं किया जा सका। जिनका सबसे बड़ा कारण शहर की जलनिकासी, चौक चैम्बर और चौक नाले हैं। जलभराव के बाद परिषद ने गत वर्ष चौक चैम्बरों की सफाई के लिए ठेका भी दिया, लेकिन हालात जस के तस ही बने हैं। तो वहीं नाला सफाई को लेकर हर वर्ष ठेके दिए जाते हैं, इस सीजन भी शहर के 35 नालों की सफाई का ठेका दिया गया है, लेकिन संवेदक नाला सफाई के दौरान सिर्फ खानापूर्ति ही करता दिखाई दे रहा है। जिसकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला तक नहीं होता। इस सबके बाद इस बार भी मानसून में जलभराव की समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।