तीर्थराज मचकुंड: करोड़ों का बजट खर्च, फिर भी ढह रही दीवारें

मचकुंड स्थल पर बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कोई खास सुविधा नहीं है। यहां पर परिक्रमा में चारों तरफ पीने के लिए पानी तक नहीं है। केवल लाडली जगमोहन मंदिर की तरफ लगा वाटरकूलर लोगों की प्यास बुझा रहा है। जिससे अधिकतर लोग पानी की बोतल खुद लेकर आते हैं। साथ ही यहां पर पर्यटकों के लिए कोई ओपन कैफे या छोटा सा रेस्टारेंट तक नहीं है। जिससे पर्यटक यहां आनंद के साथ नजारे का लुत्फ उठा सकें। वहीं, मचकुंड जाने वाले लोग स्वयं अपने साधनों से जाते हैं। यहां पर्यटकों या आमजन को कम खर्चे पर ले जाने के लिए कोई सार्वजनिक बस या फिर अन्य कोई साधन नहीं है। जिससे कई दफा बाहर से आने वाले लोग अनजाने में पैदल जाने वाले लोग परेशान होते हैं।