dholpur: विद्यालयों में शिक्षकों की कमी…जिले में दम तोड़ती संस्कृत शिक्षा

राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग से संस्कृत शिक्षा विभाग संचालित है, लेकिन इस विशेष व्यवस्था के बावजूद जिले में संस्कृत विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। जहां संचालित होने वाले 32 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव बच्चों की शिक्षा में बाधा बन रहा है। इन 32 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कई विद्यालयों में कुल 228 पद प्रधानाचार्य के साथ विषयाध्यापकों व प्राध्यापकों के स्वीकृत हैं, लेकिन इन स्कूलों में केवल केवल बच्चों को शिक्षण कराने 137 शिक्षक ही तैनात हैं और 94 पद यानी लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे हैं जहां संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक तक मौजूद नहीं हैं। जिससे देववाणी कही जाने वाली इस भाषा की उपेक्षा हो रही है। जिले में कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां एक या फिर दो ही शिक्षक तैनात हैं। जिस कारण अभिभावकों सहित बच्चों का भी इस प्राचीन भाषा से मोहभंग होता जा रहा है और साल दर साल संस्कृत विद्यालयों में नामांकन भी कम होता जा रहा है। जिले में संचालित 32 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में गत सत्र के नामांकन की बात करें तो तब इन स्कूलों में 3841 बच्चों नामांकन था, हालांकि इस सत्र अभी भी प्रवेशोत्सव जारी है।