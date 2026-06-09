Dholpur: सरमथुरा में अंधड़ से तबाही, सवा सौ से अधिक विधुत पोल टूटे

प्रभावित गांवों में ग्रामीणों ने पूरी रात डर और अनिश्चितता के बीच गुजारी। तेज हवाओं के कारण टीनशेड उड़ गए, पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए और बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अंधड़ का सबसे ज्यादा असर धौलपुर-करौली राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी स्थित सुनकई गांव में दिलाई दिया। सुनकई गांव के निकट भमाया पुल क्षेत्र में 33 केवी और 11केवी के लगभग एक दर्जन बिजली पोल टूटकर सडक़ और खेतों में गिर गए। हाइवे पर बड़े-बड़े पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। जो सुबह 10 बजे तक भी मार्ग पूरी तरह साफ नहीं हो सका था। राहगीरों ने स्वयं पेड़ों की शाखाएं हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन कई इलाकों में अब भी आवागमन बाधित बना हुआ है।