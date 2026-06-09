Dholpur: सांसद भजनलाल के बयान पर कड़ा एतराज, किया प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांसद के बयान से केवल ब्राह्मण और वैश्य समाज ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वाल्मीकि समाज तथा बिहार और बंगाल के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। वक्ताओं ने जोर दिया कि जनप्रतिनिधि समाज को जोडऩे का कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे बयान सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाते हैं। युवाओं ने कहा कि क्षेत्र बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे महत्ववपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जनहित के विषयों पर ध्यान देना चाहिएए न कि समाजों और वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने वाले बयान देने चाहिए। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सांसद जाटव से अपने बयान पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और जिन समाजों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे क्षमा याचना करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाजों का सम्मान लोकतंत्र की मूल भावना है और किसी भी वर्ग का उपहास स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण और वैश्य समाज के युवा मौजूद थे। सभी ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और जनप्रतिनिधियों से मर्यादित भाषा के उपयोग की अपेक्षा व्यक्त की।