Free Bus Travel: आइएएस-प्री परीक्षा, राजस्थान रोडवेज में परीक्षार्थी फ्री में कर सकेंगे सफर

वहीं दूसरी ओर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। जबकि महाविद्यालयों में आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 29 मई रहेगी। इसके बाद 30 मई को अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई-मित्र के माध्यम से शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून तय की है।