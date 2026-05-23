Teacher News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10 हजार सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, 28 याचिकाएं खारिज

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने ग्रीष्मावकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर व जयपुर पीठ में एक जून से 28 जून 2026 तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस अवधि के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया है। मुख्य पीठ में एकल पीठ के रूप में न्यायाधीश संजीत पुरोहित एक जून से पांच जून तक, न्यायाधीश संदीप शाह आठ जून से 12 जून तक, न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित 15 से 16 जून तथा 18 से 19 जून तक और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू 22 जून से 25 जून तक अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।