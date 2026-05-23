निगहबान- जोधपुर में सरोवर संरक्षण- संवर्धन : समृद्धि का सेतु

दूसरा बड़ा पक्ष इन जलाशयों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है। जोधपुर पहले से ही पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान रखता है, लेकिन शहर के भीतर ऐसे सार्वजनिक स्थानों की कमी महसूस होती है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक सहज रूप से समय बिता सकें। फतहसागर और गुलाबसागर के आसपास सुनियोजित कॉरिडोर विकसित किए जा सकते हैं, जहां लोग आराम से घूम सकें…बैठ सकें और जलाशय के सौंदर्य का आनंद ले सकें। इन कॉरिडोर के साथ लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और सीमित लेकिन सुव्यवस्थित फूड पॉइंट विकसित किए जा सकते हैं। शाम के समय यह स्थान शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इससे न केवल शहर को एक नया सार्वजनिक स्पेस मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छोटे व्यापारियों, फूड वेंडर्स, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन सेवाओं से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है।