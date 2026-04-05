​​​​​Sirohi News: थानेदार का कथित आपत्तिजनक ऑडियो वायरल, समाज विशेष के खिलाफ अपशब्द का आरोप, लाइन हाजिर

जानकारी के अनुसार, कालन्द्री थाना अधिकारी गंगा प्रसाद का यह कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। आरोप है कि ऑडियो में सीआई ने एक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। साथ ही, एक सामाजिक कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल परमार को फोन पर धमकी देने की बात भी सामने आई है। इस घटना के बाद संबंधित समाज में आक्रोश का माहौल बन गया है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।